厚生労働省は6日、特許が切れた先発医薬品の一部について、患者の窓口負担を増やす方向で検討に入りました。特許が切れた先発医薬品をめぐっては、去年10月以降、後発医薬品（ジェネリック医薬品）があっても患者が先発医薬品を希望した場合、通常の患者負担に加えて、先発医薬品と後発医薬品の価格差の25％を支払う仕組みが導入されました。6日の厚労省の医療保険部会では、この追加で支払う金額について、現状の25％から、50％や