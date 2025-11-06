主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。11月6日（木）に放送された第3話では、有希子が何気ない会話のなかの違和感に気づき、事件の真相へと迫っていった。（※以下、第3話のネタバレがあります）【映像】有希子が怪しんだ些細な言葉◆「眠れたかと聞いただけなのに」第3話では、山