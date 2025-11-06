フランスの会計検査院が6日、ルーブル美術館についての報告書を発表し、最近の盗難事件を背景に、作品購入を優先し防犯強化を犠牲にしてきたと批判しました。フランスの会計検査院が6日に発表したルーブル美術館に関する報告書では、美術館が8年間で2754点の作品を収集し、1億4500万ユーロ、日本円で256億円以上の多額の資金を投じる一方で、建物や防犯設備の維持や改修を犠牲にしてきたと批判しました。対策として、チケット収入