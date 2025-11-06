ボートレース蒲郡の「第５５回蒲郡大賞典」は６日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。栗原直也（３３＝埼玉）は６号艇が巡ってきた４日目１Ｒ。予選突破へ大敗の許されない中で展開を見定めた冷静ハンドルでブイ際を差し、好位に浮上。道中は滝沢芳行と競って先着はできなかったものの３着を確保。予選６走を終えて、得点率１５位で準優に進出した。相棒７６号機は「直線もターンも良さ