ボートレース若松の「デイリースポーツ杯」は７日、開幕する。前検日の６日にはエンジン抽選やスタート特訓などが行われた。本多宏和（３８＝愛知）が引き当てた４２号機はＡランクに評価されている好素性機。特訓後は「合えばいいんじゃないかな。まだ、全然合ってなくて合わせて行く段階だけど、それでもいい感じに近づいている。合えばすごい良い足になるんじゃないかな」と手応えは十分だ。今節は９月の三国以来、約２か