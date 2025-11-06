フリーダムズ６日の埼玉・所沢大会でＫＩＮＧｏｆＦＲＥＥＤＯＭＷＯＲＬＤ王座次期挑戦者のマンモス佐々木（５１）が王者のビオレント・ジャック（３６）に前哨戦で勝利し、ベルト奪取に弾みをつけた。１３日の後楽園大会でデスマッチ形式の王座戦を控えるマンモスは、この日佐々木貴、ＧＥＮＴＡＲＯと組んでジャック＆竹田誠志＆伊東優作と激突した。一進一退の攻防の最後はマンモスとジャックの一騎打ちに。マンモ