パブリックドメインになった「蒸気船ウィリー」をホラー映画化した『SCREAM BOAT スクリームボート』が11月14日(金)より公開。予告編が解禁された。『テリファー』シリーズの殺人ピエロ“アート・ザ・クラウン”役で知られるデヴィッド・ハワード・ソーントンがネズミのウィリーを演じる本作。予告編は、原作を思わせるモノクロのアニメーションで始まり、“ウォルト”と呼ばれる船長と不思議なネズミとの出会いが語られる。悲劇が