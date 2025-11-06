国土交通省国土交通省は6日、返済期間が最長35年の長期固定金利型住宅ローン「フラット35」の融資限度額を、現行の8千万円から引き上げる方向で検討に入った。変動金利の上昇で固定金利のニーズが高まっており、限度額を引き上げて利用しやすくする。引き上げられれば2005年以来となる。政府の経済対策に盛り込むことを目指す。物価高による住宅価格の高騰に対応する。首都圏を中心にマンション価格の上昇が続いており、不動産