歌手の小川真奈（３２）が６日、東京都内で自身初となるアコースティックワンマンライブ「おがわーるど！Ｖｏｌ．１１〜ＡｃｏｕｓｔｉｃＬｉｖｅ〜」（２２日、東京・神楽坂天窓）に向け、取材に応じ、意気込みを語った。今回のライブは２０１２年にスタートし、今回初のピアノ生演奏でのアコースティックライブ。小川は「バラエティー豊かなラインナップをこの日限りのアレンジでお届けします。また、今回のライブでは新曲