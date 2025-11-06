日本維新・藤田文武共同代表が６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「【緊急配信】しんぶん赤旗について、記者会見後の報道について、維新・藤田文武から一言【ノーカット「記者会見」映像付き】」と題した動画を投稿した。公設秘書が代表を務める会社に政治活動の機関誌やビラなどのデザイン・印刷などを発注し、８年間で公金計約２０００万円を支払っていた件。動画では、４日に行った会見で、弁護士に確認したところ「どこか