カシオ計算機は11月6日、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボレーションモデル第2弾として、G-SHOCK「DW-5600STT」およびCASIO CLASSIC「AQ-800EST」を発表した。12月10日に発売する。価格は「DW-5600STT」が19,800円、「AQ-800EST」が17,600円。G-SHOCK「DW-5600STT」CASIO CLASSIC「AQ-800EST」今回の2機種は、11月に最終章となるシーズン5を迎える同シリーズとのコラボ第2弾で、作品を象徴する異