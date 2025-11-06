俳優の福地桃子さん（28）、映画監督の河荑直美さんが5日、都内で開催された『第38回東京国際映画祭』のクロージングセレモニーに登場。映画『恒星の向こう側』で二人は最優秀女優賞を受賞し、受賞の喜びを明かしました。映画では、親子役で共演した二人。授賞式では、笑顔を見せながら、コンペティション部門国際審査委員の齊藤工さんからトロフィーが授与されました。東京国際映画祭で日本人俳優が女優賞に輝くのは11年ぶ