タレント・上沼恵美子（70）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、大好物のコンビニおにぎりについて語る場面があった。かつてお笑いコンビ「海原千里・万里」を組んでいた姉・芦川百々子さんとマネジャーとのトーク企画。そこで「好きなコンビニおにぎり」の話題になると、上沼はファミリーマートの「たたき梅紀州南高梅」（税込170円）を挙げる。「おいしいのよ!あちこちに梅が入っていて、食べたところ全部に