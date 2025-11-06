フリースタイルスキー女子で、モーグル世界選手権代表の柳本理乃（愛知ダイハツ）が６日、海外遠征出発前に羽田空港で取材に応じた。五輪初出場と表彰台を狙う勝負のシーズン。「順調に調子が上がっている。どういう結果がＷ杯から出るのかワクワクしている」と胸を躍らせた。昨季は計３度の表彰台に上がり、モーグルで総合９位、デュアルモーグルで総合３位の成績を残した。今夏は課題をスピードアップと設定し、従来実施して