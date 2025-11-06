北海道と東北、新潟の８道県の知事でつくる「北海道東北地方知事会議」が６日、青森県むつ市で開かれ、クマ被害対策に必要な財政支援の強化などを国に緊急要望することを決めた。要望には、市街地での発砲を認める「緊急銃猟」の対応に必要な予算確保のほか、自治体が職員として雇う「ガバメントハンター」の確保に向けた環境整備などを盛り込んだ。出席した秋田県の鈴木健太知事は「クマの頭数管理や、クマと人の生活圏を分け