友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回は、Ray WEB編集部は読者に、ひとり暮らしでの悩みをを聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちらから＜前回のお話＞今回のテーマは「ひとり暮らし」です。大学入学とともに上京し、ひとり暮らしを始めた主人公。住み始めたアパートの厳しい大家さんに頭を悩ませていました。ある日、主人公はお風呂に入ろう思い