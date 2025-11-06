ラグビーで世界ランク１３位の日本代表は、８日に同３位のアイルランド代表戦（ダブリン）を迎える。６日は試合登録選手が発表され、フランス１部トゥールーズでプレーし、今遠征で合流したＳＨ斎藤直人が先発入り。７―６１で敗れた南アフリカ戦（１日）で唯一トライを挙げた早大３年のＦＢ矢粼由高も、スタメン入りした。控えのＢＫには若手が名を連ねた。トヨタでＳＯ／ＦＢの２３歳、小村真也は出場すれば初キャップ