静謐なる美と力強さの共演『「この牛柄ビキニは破壊力ありすぎっ…！」８頭身中国人美女コスプレイヤー・菌烨tako《衝撃的な究極ボディ》に反響の嵐』が好評を博した、菌烨takoがインスタを更新。スマートフォン向け人気ゲーム『勝利の女神：NIKKE』に登場するキャラクター「ナユタ」を見事に表現したコスプレが話題を呼んでいる。白を基調とした衣装に漆黒のアーマーが映え、胸元の蝶の装飾がアクセントとして輝く。