俳優の柳沢慎吾さん（63）が6日、新設されたアワード『NEW YOUNG OF THE YEAR 2025』の授賞式に高橋英樹さん（81）らと出席。柳沢さんが若さの秘けつを明かしました。このアワードは、年齢に関係なく、好奇心や冒険心などを持ち、前向きに人生をたのしむ“新しい若さ”を体現し、年齢に関するステレオタイプを打破する人たちをたたえるアワードイベントです。柳沢さんは『over60部門』を受賞しました。■高橋英樹柳沢慎吾の様子