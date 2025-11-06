23年7月に脳腫瘍で亡くなった元阪神・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」の完成披露試写会が6日、大阪市内で行われ、横田さんの“教育係”として映画にも主要人物として登場する三菱重工Westの北條史也が同作品を初鑑賞した。壮絶な闘病を乗り越えて横田さんが引退試合で披露した「奇跡のバックホーム」も鳴尾浜球場で実際に目の当たりにしている北條は、涙を浮かべて映画を見終え「真っ暗の鳴尾浜で一緒