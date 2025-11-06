モデル・タレントとしてZ世代女性から絶大な支持を集める伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』から、ホリデーシーズンを彩る新作コレクションが登場しました♡ 2025年11月6日(木)19時より販売開始される今回のアイテムは、特別な日をよりドラマチックに演出するランジェリー。大胆なバックスタイルと艶やかな素材が織りなす“あざと可愛い”デザインで、この冬