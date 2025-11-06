サイバー攻撃でシステム障害が発生している通販大手のアスクルは、法人向けの通販サービスを12月上旬から再開する予定だと発表しました。先月19日、アスクルは身代金要求型のコンピューターウイルス＝ランサムウエアによる感染でシステム障害が発生し、通販の受注や出荷を一時停止。先月末からは医療機関や介護施設向けのコピー用紙やごみ袋などの出荷を再開していましたが、アスクルは今後、範囲を拡大し、12月上旬からは通常出荷