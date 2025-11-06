12歳のタイ国籍の少女を東京の個室リラクセーション店で働かせたとして、店の経営者の男ら2人が逮捕されました。少女は「人身取引」目的で日本に連れてこられたとみられています。「人身取引」の被害者は近年、日本国内で増加傾向にあるといいます。■性的搾取など目的「人身取引」か警視庁が摘発した都内のリラクセーション店で押収された証拠品。そこにはタイ語で書かれたマニュアルのようなもの、そしてキャラクターが描かれた