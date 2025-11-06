パリオリンピック™で注目を集めた「ブレイキン」。日本人初の世界王者となった男性が指導するダンススクールが静岡県内にあります。プロを目指す実力者から、障害があるメンバーまで、約250人のメンバーが、今週末、一年間の努力を表現する発表会に挑みます。 【動画】「僕をゲストに」ダウン症の生徒が“直談判” 日本人初の世界王者が指導するダンススクール発表会へ=静岡 静岡県藤枝市と掛川市