2025年12月7日に告示される静岡県伊東市の市長選挙に、11月6日、新人の黒坪則之氏が立候補を表明しました。黒坪氏は崖っぷちにある伊東を市民と一緒に推し進めると決意を語りました。 【写真を見る】伊東市長選に立候補を表明した黒坪則之氏 ＜伊東市長選に立候補した黒坪則之氏＞ 「『健高日本一』、健康な高齢者が集う観光客として来てくださる、あるいは住んでくださる、そういう日本一の町にしていきたい」 12月に行われ