賃金のアップを求め、日大三島高校の非常勤講師らが11月25日に授業のストライキを決行すると明らかにしました。 【写真を見る】ストライキを実施すると発表した「日大三島ユニオン」 ストライキを実施すると発表したのは、静岡県三島市の日大三島高校で非常勤講師として働く教員らで構成する「日大三島ユニオン」です。 日大三島ユニオンによりますと、日大三島高校の非常勤講師は長年ベースアップが無く、年収が200万円