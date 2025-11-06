新潟県上越市板倉区の豊原小学校で11月6日、学習発表会が開かれ、児童たちが日頃の学びの成果を歌や劇などを通して集まった保護者に披露していました。 3年生の児童14人が披露したのは、明治時代に東京から板倉地区の消防団などに伝わったとされる伝統の“はしごのぼり”です。地元の歴史文化について学んでいた3年生の児童がはしごのぼりを知ったことをきっかけに10月上旬から児童もこの伝統芸能に挑戦。この日は、これまで指導