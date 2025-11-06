ボートレース蒲郡の「第55回蒲郡大賞典」は6日、4日間の予選が終了した。9Rまでの予選で7戦5勝とまとめた毒島誠（41＝群馬）が得点率トップ通過を決めた。90日のフライング休み明け初戦、即Vへ大きく前進した。7月のSG徳山オーシャンカップ以来の実戦となる今節。前検日にびっくりする出来事があったという。「選手持ちの部品に点火プラグがあるのですが、休み前と比べて、ものすごく値上がりしていて…。まさか、こんなと