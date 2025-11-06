肩を組むノルディックスキー複合男子の渡部暁斗（左）と弟の善斗＝6日、羽田空港今季限りで現役を引退するノルディックスキー複合男子の渡部暁斗（北野建設）が6日、ワールドカップの事前合宿を行うフィンランドへの出発前に羽田空港で取材に応じ「最大の目標の五輪に向けて、開幕戦からいいスタートを切りたい」と笑顔で抱負を語った。五輪3大会連続でメダルに輝いた37歳のベテランも、近年は思うような成績を残せていない。