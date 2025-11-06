新潟を訪れる外国人観光客を増やそうと、11月6日、弥彦村に外国人インフルエンサーが招かれました。訪れた2人は秋の新潟を満喫したようです。 11月6日、弥彦神社を訪れたのは、タイ出身のキックさんと日本人のミチさんご夫婦。『KINYUUD（キンユーディー）』という名前で日本の魅力をインターネットや動画サイトなどで発信する東京在住のタイ人インフルエンサーです。FacebookやYouTubeなどSNS総フ