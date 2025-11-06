厚生労働省厚生労働省は、生活保護費の2013〜15年の引き下げを違法とした最高裁判決への対応で、当時の減額分の追加支給について、全額ではなく一部にとどめる方向で調整に入った。当時の一般低所得世帯の消費実態を踏まえると、全額支給は難しいと判断した。原告側は全額補償を求めており、反発が出るのは必至だ。関係者が6日、明らかにした。厚労省は08年のリーマン・ショック以降に物価が下落していたなどとして、食費や光