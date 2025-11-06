「第４２回浅草芸能大賞」の受賞者が６日、発表され、お笑いコンビ「爆笑問題」（太田光＝６０、田中裕二＝６０）が大賞に輝いた。主催する公益財団法人台東区芸術文化財団のホームページによると、同賞は大衆芸能の奨励と振興を図ることを目的として、昭和５９年（１９８４年）４月に創設された。東京を中心に活動している芸能人の中から、過去の実績と最近の活動状況を勘案して贈られる。今年度は大賞に爆笑問題、奨励賞に女