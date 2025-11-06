ポンド売り一服、ドル相場は総じて軟調＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、英中銀発表を受けたポンド売りは一服している。全般的にはきょうのドル安の流れが継続しており、ドル円は153.70付近と引き続き前日比ドル安圏で推移。ユーロドルは一時1.1525付近と高値を再び伸ばしている。ポンドドルは1.3060付近まで下落したあと、1.3080付近に下げ渋っている。 USD/JPY153.65EUR/USD1.1525GBP/USD1.3085