ベイリー英中銀総裁 インフレの下落傾向がより確固たるものとなるのを確認してから、再び利下げを行う必要がある 本日の決定は二つの主要な判断に基づく 第一に、国内の物価と賃金における潜在的な圧力が引き続き緩和していること 第二に、インフレ持続リスクがより顕著でなくなったこと