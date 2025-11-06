ベイリー英中銀総裁 金利は引き続き漸進的な低下経路をたどる可能性高い 過去のような管理価格の上昇が繰り返されなければ、２０２６年第２四半期のサービス価格インフレがさらに０．５％ポイント低下する見込み 食品・エネルギー価格上昇が賃金・価格設定に二次的影響を与えないよう注意必要 ９月のインフレピークが８月予測を０．２％ポイント下回ったことは勇気づけられる