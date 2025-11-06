ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」が7日、開幕する。香川支部の気鋭・浜野斗馬（25）が地元周年初見参。磨き上げてきた力で、どこまで記念メンバーに通用するか腕試しだ。昨年1月の鳴門で待望のデビュー初優勝を飾ると、あれよあれよという間に5回も優勝を積み重ねた。24年は才能開花の1年だった。さらなる飛躍へ、今シリーズは最高の試金石になる。「風が強すぎたので、よく分からなかったが、普通