今年県内で目撃されたクマの件数が２０００件を超え、過去最多を大幅に更新しました。こうした中、きょう山形県庁の目の前の広場でもクマのフンが確認され、県は警戒を強めています。 【写真を見る】クマのフンが山形県庁の "目の前"で見つかる！ついにこんな所にも…県庁前広場のトイレが当面使用禁止に（山形） クマのフンが見つかったのは、山形県庁の目の前、広場にある噴水のそばでした。県によりますときょうの午前中、