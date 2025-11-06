（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は6日、高市早苗首相が就任したことに触れた上で、経済や貿易、科学技術、安全保障などの分野で日本政府との協力深化を今後も継続していきたいとの考えを示した。在日台湾人組織「全日本台湾連合会」の訪台団と台北市の総統府で面会した際に述べた。頼総統はあいさつで、同会が2017年の設立以来、在日台湾人の力を集め、文化や教育、公益活動を通じて日本の人々に台湾をPRしてきたとし、