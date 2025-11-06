山形市によりますと、6日午後3時ごろ、山形市成沢西五丁目地内の路上でクマ1頭が目撃されたということです。 【画像】クマ目撃場所 目撃現場の近くには小学校もあります。市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所 ■きのうからきょうにかけてのクマ目撃場所（山形市） 11月6日（木曜）午前5時00分頃落合町地内の路上にてクマ1頭を目撃11月6日（木曜）午後3時00分頃成沢西五丁目地内の路上にてクマ1頭を目撃11月6日（