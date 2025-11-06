ドイツサッカー連盟とアディダスは5日、ドイツ代表チームが着用する新ユニフォームを発表した。アディダスのお膝元でもあるドイツ。発表された新たなホームキットでは、白をベースに国旗の色でもある赤、金、黒を配色。過去の栄光を称え、これまでの象徴的なユニフォームへのリスペクトを表現したものになっている。肩から胸元へ流れ込む三色のダイヤモンド、シェブロン（山型形状）のデザインは、1994年にアメリカで開催され