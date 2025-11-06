6日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の5万1020円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては136.32円高。出来高は4431枚となっている。 TOPIX先物期近は3323ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.55ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物