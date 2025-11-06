ホッカイドウ競馬は6日、第15回門別競馬（10月28、29、30日、11月3、5、6日）の発売金額が64億1989万6140円に上り、同競馬における1開催の発売金額レコードを更新したと発表した。従来のレコードは令和5年度第15回門別競馬の52億1427万2380円だった。