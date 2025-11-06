小中学校の教員が児童の盗撮画像をＳＮＳのグループチャットで共有したとされる事件で、愛知県警は６日、新たに岡山県備前市立小学校の教諭の男（２７）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反（所持）容疑で逮捕した。この事件で逮捕された教員は７人目。県警によると、これでグループの全員を逮捕したことになるという。