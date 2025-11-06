Ｊ１町田は第３６節のＦＣ東京戦（９日）を国立競技場でホーム開催する。関係者によると、すでにチケットの発券数は６万を超えており、クラブ史上最高来場者数が見込まれているという。これまでの最高は、２４年８月の浦和戦（国立）の４万８８８７人。もし６万超えとなれば、大幅な記録更新となる。当日は「エイベックス・マッチデー」と銘打たれ、４人組女性ダンスグループの「ＭＡＸ」、７人組女性パフォーマンスグループ