経営再建中の日産自動車は、上半期の決算を発表し、最終的な損益は2219億円の赤字となりました。2025年4月から9月までの中間決算では、本業のもうけを示す営業損益が276億円の赤字でした。販売台数が減ったことやトランプ関税が響いたもので、最終的な損失は2219億円となりました。日産は経営再建を進める計画の一環で、神奈川・横浜市にある本社の土地と建物を、台湾の部品メーカーなどが出資する会社に970億円で売却すると明らか