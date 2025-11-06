ハウス食品の家庭用ルウカレー史上最も白いカレー「ホワイトカレー」と最も黒いカレー「ブラックカレー」に加えて、ハウス食品史上最も赤い家庭用ルウカレーが「レッドカレー」です。「えびの旨みとスパイス香る濃厚でコク深い味わい」が特徴で、最も赤いカレーとはどんな味なのかめちゃくちゃ気になったので、実際に食べて確かめてみました。１４０ｇレッドカレー中辛 | 商品カタログトップ | ハウス食品https://housefoods.j