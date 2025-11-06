日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が６日、カンテレ「ｎｅｗｓランナー」（関西ローカル）に出演した。番組では、日本維新の会・藤田文武共同代表の公金環流報道が伝えられた。自民と連立政権を組む表明をした後に浮上した問題であることから、今後、高市首相が野党から追及を受ける可能性もあると問われると「野党の追及を受けたら藤田さんが説明していることを、今日僕が言ったことをどんどん言えばいいと思うんです