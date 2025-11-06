特殊詐欺グループが摘発され、グループのトップとみられる指定暴力団山口組傘下組織幹部の男ら5人が逮捕されました。警視庁によりますと、六代目山口組系暴力団の幹部・西郷正樹容疑者ら5人は去年、仲間と共謀して、当時90歳の男性の息子を装って「現金を至急必要としているので、上司の息子に現金を渡してもらいたい」とウソの電話をかけ、現金300万円をだまし取った疑いが持たれています。この特殊詐欺グループをめぐっては、す