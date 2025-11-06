実業家・桑田龍征氏（39）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演し、高市早苗氏が首相に就任した件について言及した。この話題になると、堀江氏は「うまいことやったよね」といい「今日も朝から講演会でその話をしてたんだけど。思ったより用意周到にいろんなことが考えられていて」とコメント。また「なるべくしてなったなんだなって“戦略的にやってんな”って思いましたね」