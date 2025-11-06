教員が女子児童らを盗撮し、SNSのグループチャットで画像を共有したとされる事件で、愛知県警は6日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで岡山県の小学校教員の男（27）を逮捕した。この事件での摘発は7人目となった。